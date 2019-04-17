قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العالم للمجلس الأعلى للأثار، إن مدينة الأقصر على موعد غدًا مع الكشف عن مقبرة في البر الغربي غدًا الخميس، بالتزامن مع احتفالية التراث العالمي، حيث سيتم الإعلان عن اكتشاف مقبرة جميلة بها مقتنيات أثرية رائعة غدا.

وأضاف وزيري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه سيتم غدًا أيضًا استدال الستار عن بعض التماثيل في معبد الأقصر التي كانت محطمة منذ أكثر من 1400 سنة والخاصة بالملك رمسيس الثاني.

وأوضح أن فريق الترميم المصري استطاع العمل على ترميم آثار في أخميم وفي معبد الأقصر، مؤكدًا أن عمليات الترميم تمت بأيدي مصرية.