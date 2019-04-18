تحدثت الفنانة ناهد السباعي، عن سبب إلغاء حفل زفافها قبل موعده بيوم واحد.

وقالت السباعي، خلال لقائها مع سمر يسري، في برنامج "حفلة 11" المذاع عبر فضائية "ON E"، إن أي عروسة يمكن أن تلغي فرحها بسبب أنها: "مش مرتاحة وإنها تبقى حاسة إن دي الحاجة اللي كان نفسها فيها وإن دي الحياة اللي هي عايزاها وإنها تبقى متصالحة وصادقة مع نفسها".

وتابعت: "مش هاممني اللي الناس هتقوله بس مش هقدر ابني سعادتي طول حياتي على اتنين هيقعدوا يتسلوا عليا في قعدة".

واستطردت: "احنا في 2019 بقا فيه سفيرة ووزيرة ورئيسة دولة ومينفعش إني أقيم الست إنها متجوزة ولا مش متجوزة ولا مطلقة وليه وصلت للسن ده متجوزتش".

وأشارت السباعي، إلى أنها تهتم برأي الناس: "أنا بهتم برأي الناس وبرأي أهلي وبشكلهم جدا لكن مقدرش ابني سعادتي وحياتي على ناس هتبقى قاعدة بتتكلم هي ليه مراحتش الفرح".

وأضافت: "حصل ظروف خليتني مش مرتاحة وحصل حاجات مش عايزة أقول مكنتش متوقعاها لكن حسيت اني مش مرتاحة".