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«المتطرفون».. صُناع الفوضى

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بعد تقطيع جسده وإذابته بحمض الأسيد.. الزوجان نادمان لقتله بـ"الخطأ"

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مقتل عشرات السائحين في انقلاب حافلة في البرتغال

مقتل عشرات السائحين في انقلاب حافلة في البرتغال

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