مقتل عشرات السائحين في انقلاب حافلة في البرتغال

أعلن مسؤولون أن 29 سائحا ألمانيا قتلوا الأربعاء، عندما انقلبت الحافلة التي كانت تقلهم في جزيرة ماديرا البرتغالية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الحافلة التي كانت تقلهم وقد انحرفت عن الطريق وانقلبت عدة مرات قبل أن تصطدم بمنزل في أسفل منحدر، وكتب متحدث باسم الحكومة الألمانية على تويتر "أنباء مفجعة تأتي إلينا من ماديرا"، وأضاف "حزننا العميق يذهب إلى كل هؤلاء الذين فقدوا حياتهم في حادث الحافلة، وأفكارنا مع الجرحى"، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وقال فيليب سوسا رئيس بلدية منطقة سانتا كروز التي وقع فيها الحادث إن هناك 17 امرأة و11 رجلا لقوا مصرعهم وجرح 21 آخرون، وأبلغ الصحافة لاحقا أن امرأة أخرى توفيت متأثرة بجراحها.

وقال الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو في حديث تلفزيوني "أعرب عن حزن وتضامن كل الشعب البرتغالي في هذه اللحظة المأساوية، خاصة مع عائلات الضحايا الذين وفق ما أُبلغت جميعهم من الألمان"، وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا على تويتر، أنه اتصل بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتقديم تعازيه.

وكانت الحافلة تنقل نحو 50 شخصا عندما وقع الحادث الدامي في الساعة 6:30 مساءً "17:30 بتوقيت جرينتش "، وأشار نائب رئيس الحكومة المحلية بيدرو كالادو إلى أنه "من السابق لأوانه" التكهن بسبب الحادث، مضيفا أن الحافلة عمرها خمس سنوات وكل شيء كان "يبدو أنه يسير على ما يرام"، وقال مكتب المدعي العام في ماديرا لوكالة أنباء محلية، إن السلطات القضائية فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.

وتستقبل جزيرة ماديرا التي تسمى لؤلؤة الأطلسي آلاف السياح كل عام، يجذبهم إليها مناخها الاستوائي وتضاريسها البركانية.