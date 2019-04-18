مقتل العشرات من "بوكو حرام" في هجوم بنيجيريا

أعلن متحدث باسم الجيش النيجيري، الأربعاء، أن أكثر من خمسين مقاتلا من بوكو حرام، قتلوا خلال مشاركتهم في هجوم على قوة متعددة الجنسيات في شمال شرق نيجيريا.

وقال العقيد آزيم بيرماندوا، إن جنديين تشاديين قتلا في الهجوم الذي شنته بوكو حرام واستهدف الهجوم قوة العمل المشتركة التي تتألف من جنود من تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا، وتم نشرها في نيجيريا لمقاتلة الجماعة المتطرفة، بحسب "سكاي نيوز".

وأسفر الهجوم عن جرح 11 جنديا أيضا، وأضاف بيرماندوا "قتل 52 عنصرا من بوكو حرام، واستعادت القوات التشادية عربة مجهزة بأسلحة ثقيلة وبعض الأسلحة الخفيفة"، وأدى التمرد إلى مقتل 27 ألف شخص وتشريد 1,8 مليون.

وفي أواخر شهر فبراير، دخل أكثر من 500 جندي تشادي نيجيريا لمساعدة الجيش النيجيري في القتال ضد بوكو حرام، والأحد قتل سبعة جنود تشاديون في هجوم لبوكو حرام في بلدة بوهاما في تشاد.