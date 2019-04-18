تستعرض "الوطن" أهم فعاليات وأحداث، اليوم الخميس، 18 أبريل، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

رئيس مجلس الوزراء يفتتح مقبرة أثرية بالبر الغربي بمحافظة الأقصر

يفتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مقبرة أثرية بالبر الغربى بمحافظة الأقصربحضور محافظ الأقصر وكبار المسئولين وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بيوم التراث العالمى. كما يتفقد رئيس الوزراء عددا من المشروعات الخدمية والتنموية ويعقد اجتماعا مع نواب البرلمان عن المحافظة والمسئولين التنفيذيين.

إدارة المرأة والأسرة والطفولة التابعة لجامعة الدول العربية تعقد الاجتماع الثاني

تعقد ادارة المرأة والأسرة والطفولة التابعة لجامعة الدول العربية الاجتماع الثاني حول لجنة الطواريء لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة بالمنطقة العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

محافظة الجيزة تطلق ملتقى توظيف الشباب والفتيات

تطلق محافظة الجيزة ملتقى توظيف شباب وفتيات الذى تنظمه المحافظة بالتنسيق مع وزارتى القوى العاملة والشباب والرياضة بمشاركة أكثر من 135 مصنعا وشركة ومؤسسة تعمل فى مجالات عديدة . بأرض المطاحن بجوار البنك الاهلى بشارع الملك فيصل بعد محطة الطالبية.

احتفالية بمناسبة يوم التراث العالمي

ينظم متحف النسيج المصري بشارع المعز احتفالية بمناسبة يوم التراث العالمي تحت عنوان "مهرجان التراث المصري في دورته الثالثة"، بالتعاون مع الإدارة العامة للحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة.

فتح المواقع الأثرية وجميع المتاحف مجانا

تفتح المواقع الأثرية وجميع المتاحف الأثرية ابوابها بالمجان بمناسبة الاحتفال بيوم التراث العالمي.

محافظ القاهرة يشهد حفل توزيع الجوائز على الطلاب الفائزين بالمسابقة الدينية

يشهد خالد عبد العال محافظ القاهرة حفل توزيع الجوائز على الطلاب الفائزين بالمسابقة الدينية التي نظمتها المحافظة بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

مراسم توقيع بروتوكول بشان أعمال تطوير خدمات الميكنة

تشهد وزيرة التضامن الاجتماعى ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول بشان أعمال تطوير خدمات الميكنة والتحويل الرقمي بوزارة التضامن الاجتماعي، بقيمة قدرها 100 مليون جنيه مصري.

طلاب وطالبات وأساتذة جامعة الأزهر وقطاع المعاهد يفتتحون معرضًا فنيًا

يفتتح طلاب وطالبات وأساتذة جامعة الأزهر وقطاع المعاهد معرضًا فنيًا مفتوحًا لأعمالهم الإبداعية، يستضيفه بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب ، بالتعاون مع جريدة صوت الأزهر وكلية طب الأسنان "بنات" بجامعة الأزهر، تحت عنوان "ابداعات الفن التشكيلي لشباب الأزهر"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.

مديرية التربية والتعليم بالجيزة تنظم حفل أعياد الربيع ويوم اليتيم

تنظم مديرية التربية والتعليم بالجيزة حفل أعياد الربيع ويوم اليتيم في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا و تنظم الاحتفالية بمسرح المديرية بمدرسة السعيدية، مشيرا الى انه سيشارك بالحفل عدد كبير من الطلاب وجميع بموظفي المديرية.

ندوةً "استقطاب الشباب.. الأسباب وسُبل الوقاية"

يُنظم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ندوةً بعنوان: "استقطاب الشباب.. الأسباب وسُبل الوقاية" في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، وذلك في إطار البرنامج التثقيفي والتوعوي الذي يقدمة مرصد الأزهر لطلاب الجامعات ؛ و تعقد الندوة في قاعة "علي مبارك" ؛ يحاضر بالندوة كل من الدكتور حمادة إسماعيل شعبان، منسق وحدة الرصد باللغة التركية، والدكتور محمد عبد الحميد، والدكتور عماد عبد العزيز، الباحثين بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف.

حفل موسيقي لفرقة "دراويش أبو الغيط" العالمية

ينظم مركز المصطبة للموسيقى الفلكلورية برئاسة الفنان زكريا إبراهيم حفلًا موسيقيًا لفرقة "دراويش أبو الغيط" العالمية، على مسرح الضمة المستقل التابع للمركز ؛ وتقدم الفرقة بقيادة مؤسسها الفنان أحمد الشنكحاوي باقة من الأغاني بالإضافة لمجموعة من الأغاني الصوفية الممزوجة بفن الزار بنوعيه المصري والسوداني مصحوبة برقصة التنورة التي يتميز بها أعضاء الفرقة.

توقيع كتاب الشاعرة سالي ممدوح

تقيم الشاعرة المصرية سالي ممدوح روحي حفل توقيع كتابها The Unspoken voices وذلك بفرع دار الشروق في داندي مول بمدينة السادس من أكتوبر.

ندوة دولية حول التراث الثقافي المغمور بالمياه

ينظم مركز الإسكندرية للدراسات الهلنستية، التابع لمكتبة الإسكندرية، ندوة دولية حول التراث الثقافي المغمور بالمياه، وذلك بالتعاون مع جامعة ساوثهامبتون، ومؤسسة هونر فروست بالمملكة المتحدة، ومكتب اليونسكو بالقاهرة ؛ يحاضر في الندوة ، الدكتورة لوسي بلو ؛ أستاذ بمركز الآثار البحرية بجامعة ساوثهامبتون بالمملكة المتحدة ومدير قسم الآثار البحرية بمؤسسة هونر فروست.

المؤتمر الدولي السابع عشر

تنظم كلية التجارة بجامعة الإسكندرية ، المؤتمر الدولي السابع عشر، الذي يستمر يومين ، تحت عنوان "ريادة الأعمال لدعم القدرات التنافسية للمنظمات العربية في ظل اقتصاد المعرفة"، والذي يأتي بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية، برئاسة السفير محمد ربيع، وبرعاية المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة.

الدورة السابعة لمنتدى الإسكندرية للإعلام

تنطلق فعاليات الدورة السابعة لمنتدى الإسكندرية للإعلام ؛ بعنوان "التربية الإعلامية والتنمية المستدامة"، بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ممثلة في مركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة في إطار الاحتفال بعشرية كلية الشئون الدولية والسياسات العامة ومئوية الجامعة الأمريكية.

ندوة تطبيقية لمناقشة العرض المسرحي"شباك مكسور"

يقيم المركز القومى للمسرح برئاسة الفنان القدير ياسر صادق ندوة تطبيقية لمناقشة العرض المسرحى"شباك مكسور" إنتاج فرقة مسرح الطليعة بقيادة الفنان شادي سرور، وذلك على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة عقب العرض مباشرة وذلك فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

"الحالة توهان" على المسرح العائم

يستضيف المسرح العائم الكبير بالمنيل افتتاح العرض المسرحي" الحالة توهان" للمخرج سيد خاطر.

"المشجع الوحيد" في نادي كتاب ركن الياسمين

يستضيف نادي كتّاب ركن الياسمين، بمركز الهالة الثقافي بالمعادي، ندوة لمناقشة كتاب "المشجع الوحيد"، للكاتب محيي الدين أحمد، الصادر عن دار نهضة مصر، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

ندوة شعبة أدب الأطفال بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر

تقيم شعبة أدب الأطفال بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، في تمام الساعة السادسة مساء ندوة بعنوان: "مجلات الأطفال في مصر، ومستقبل صحافة الأطفال الورقية" بمقر الاتحاد بالزمالك، يدير الندوة الشاعر عبده الزراع رئيس شعبة أدب الأطفال باتحاد الكتاب.

ختام الأنشطة الطلابية للعام الدراسي 2018/2019 بجامعة عين شمس

تنظم إدارة جامعة عين شمس، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، حفل ختام الأنشطة الطلابية للعام الدراسي 2018/2019، ويحيي الحفل، الفنان رامي صبري، وذلك بالحرم الجامعي، أمام قصر الزعفران، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

حفل فرقة أوتار

يقيم مركز طلعت حرب الثقافى" بالسيدة نفيسة"، التابع لصندوق التنمية الثقافية، حفلا لفرقة أوتار بقيادة الفنان محمد خيرى، والفنان أحمد عبدالخالق، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء، ويأتى ذلك بمناسبة الأحتفال بأعياد الربيع.

"خافيير دييز إينا" بساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك بالتعاون مع معهد ثربانتس الإسبانى الثقافى حفلًا حيًّا لعازف آلة الثيرمين الإسبانى "خافيير دييز إينا" بمسرح الحديقة بالساقية الساعة السادسة والنصف مساءً ؛ يأتى هذا العرض الموسيقى كاحتفال بمرور 100 عام على اختراع آلة الثيرمين.

ندوة "بعد أن تصبح مديرًا"

تستضيف قاعة الكلمة بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك ندوة بعنوان " بعد أن تصبح مديرًا " و تدير الندوة الدكتورة دينا مجاهد - مدير برامج إدارة الأعمال بالمركز الثقافى الروسى وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء.

حفل ستاند آب كوميدي لعلي قنديل

يقدّم الفنان علي قنديل حفل ستاند اب كوميدى بعنوان "حكايات طفل كبير" الجزء التانى وذلك بقاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك ، وذلك في السابعة والنصف مساء.

حفل مرام

تستضيف قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك حفل غنائى للفنانة مرام وذلك فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

حفل فرقة أوبرا القاهرة على مسرح معهد الموسيقى العربية

يستضيف مسرح معهد الموسيقى العربية حفل لفرقة اوبرا القاهرة بعنوان " جالا موسيقى الافلام " وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء.

مباراة ( الإسماعيلى والزمالك ) في الدوري المصري

تقام مباراة كرة القدم بين فريقى ( الاسماعيلى والزمالك ) وذلك ضمن مؤجلات الاسبوع العاشر من بطولة الدروى العام المصرى و تقام المبارة على استاد الجيش بالسويس ؛ فى تمام الساعة الخامسة مساء.

مباراة ( الأهلي و بيراميدز)

تقام مباراة كرة القدم بين فريقى ( الاهلى و بيراميدز) وذلك ضمن مؤجلات الاسبوع الخامس و العشرون من بطولة الدروى العام المصرى و تقام المبارة على استاد السلام ؛ فى تمام الساعة الثامنة مساء.

ختام الدورة التدريبية العالمية لمناظير المسالك البولية بجامعة المنصورة

تختتم فى الخامسة مساء فعاليات الدورة التدريبية العالمية الخامسة عشر لمناظير المسالك البولية وذلك بمركز جراحة الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة والتى استمرت خمسة أيام بإشراف الدكتور أحمد شومه رئيس قسم المسالك البولية بالمركز وشارك فيها 18 متدرباً من مختلف الدول الأفريقية وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

مؤتمر عن الاتجاهات الحديثة لعلاج الحول

ينظم مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة ( مؤتمر عن الاتجاهات الحديثة لعلاج الحول) وتستمر أعمال المؤتمر يومين بمقر المركز بمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء المتخصصين بكليات الطب بمختلف الجامعات المستشفيات الجامعية والعامة.

مؤتمر الاتجاهات الحديثة لأمراض النساء والتوليد

تستضيف قاعة المؤتمرات بأحد فنادق مدينة المنصورة فى العاشرة صباحا مؤتمراً عن الاتجاهات الحديثة لأمراض النساء والتوليد ويستمر يومين بإشراف كلاً من الجمعية المصرية لأمراض النساء والجمعية المصرية للعقم.

أمسية شعرية

يعقد قصر ثقافة نعمان عاشور بمدينة ميت غمر أمسية شعرية فى الثامنة مساء بعنوان ( الأدب فى مواجهة الإرهاب ) وذلك بمقر القصر.

ندوة عن عيد الربيع

ينظم قصر ثقافة مدينة منية النصر ندوة فى الحادية عشر صباحا عن ( عيد الربيع عيد مصرى صميم ) بمقر القصر.

أمسية لشعراء مدينة دكرنس

ينظم نادى أدب دكرنس أمسية لشعراء مدينة دكرنس وذلك فى السادسة مساء بمقر بيت ثقافة دكرنس.

ورشة فنية عن عيد الربيع

يقيم بيت ثقافة قرية أويش الحجر مركز المنصورة ورشة فنية عن عيد الربيع وذلك فى الثانية عشر ظهرا بمقر البيت.