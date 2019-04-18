أقصاها 45 دقيقة.. التأخيرات المتوقعة في السكة الحديد اليوم الخميس

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن التأخيرات المتوقعة اليوم الخميس، في بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير كالتالي:

أولًا: خط "القاهرة - الإسكندرية"

متوسط تأخيرات القطارات مدة 40 دقيقة

ثانيًا: "خط القاهرة - السد العالي"

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- خط "القاهرة - أسيوط" مدة 30 دقيقة

- خط "أسيوط - أسوان" مدة 35 دقيقة.

ثالثًا: خط "بنها - بورسعيد"

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

رابعًا: خط "طنطا - المنصورة - دمياط"

متوسط تأخيرات القطارات 20 دقيقة.

واعتذرت الهيئة للركاب عن التأخيرات والناتجية عن مشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين .