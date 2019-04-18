ناقش مكتب البرلمان العربي، في اجتماعه الذي عقده في القاهرة برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، عدداً من القضايا المهمة والاستراتيجية لتطوير العمل البرلماني العربي، ووضع رؤية مستقبلية لعمل البرلمان العربي للفترة المقبلة، وسبل تفعيل الدبلوماسية البرلمانية العربية، وتعزيز التضامن العربي في كل المجالات، ووضع تصور بشأن آلية عربية لمواجهة التهديدات الخارجية.

وفي الجانب الاقتصادي، ناقش مكتب البرلمان العربي، المقترحات المقدمة من رئيس البرلمان العربي لعدد من القضايا، أبرزها تحديات استكمال السوق العربية، وآليات ومتطلبات تطبيق السوق العربية المشتركة، -وتسهيل التبادل البري عبر النقاط الحدودية وفتح المعابر، والعقبات التي تواجه التجارة العربية البينية، والاقتصاد الرقمي العربي والأمن السيبراني، ومشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية، وأحال مكتب البرلمان هذه المقترحات للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لدراستها ورفعها للبرلمان العربي.

كما ناقش مكتب البرلمان العربي، مقترح مشروع قرار مقدم من رئيس البرلمان العربي بشأن التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا، وأحاله مكتب البرلمان العربي إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان لدراسته ورفعه للبرلمان العربي.

كما تناول مكتب البرلمان العربي، في اجتماعه، عدداً من المواضيع في الجانب الاجتماعي والثقافي ومنها: تعليم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نمواً، ومكافحة الأمية وسبل معالجتها في العالم العربي، وتشجيع الشباب العربي على القراءة، وموضوع التعاون الفضائي العربي، والانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني العربي، وجرى إحالتها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب لدراستها ورفعها للبرلمان العربي.