مدبولي يستقل مركبا نيليا.. ويفتتح كشفا أثريا جديدا بصبحة 21 سفيرا

يستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته إلى محافظة الأقصر بتفقد "وادي الملوك" بعد قليل، ويتوجه رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى وادي الملوك مستقلين مراكب نيلية.

ومن المقرر أن يشهد رئيس الوزراء، بعد قليل، احتفالات اكشفاف المقبرة الأثرية جديدة يالتزامن مع يوم التراث العالمي.

ويشارك بالاحتفال عددًا من الوزراء، و21 سفير لدول صديقة وشقيقة، ومحافظ الاقصر، وعددا من المسؤولين.

ويفتتح "مدبولي"، مقبرة أثرية بالبر الغربي بمحافظة الأقصر بحضور محافظ الأقصر وكبار المسؤولين وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بيوم التراث العالمي، كما يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية، ويعقد اجتماعًا مع نواب البرلمان عن المحافظة والمسؤولين التنفيذيين.

يذكر أن محافظة الأقصر تضم ثلث آثار العالم.