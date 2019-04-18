عاجل| كوريا الشمالية تطلب سحب وزير الخارجية الأمريكي من محادثات النووي

طالبت كوريا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية بسحب وزير الخارجية مايك بومبيو من المحادثات المتعلقة بالملف النووي، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير خارجيته مايك بومبيو، مطالبة الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون لواشنطن، بإبداء مزيد من المرونة في المحادثات النووية بنهاية العام.

وقال بومبيو إنه ينبغي لكيم الوفاء بوعده بالتخلي عن السلاح النووي قبل ذلك الموعد. ورداً على سؤال بشأن تصريحات كيم بأنه ليس مهتماً بمقابلة ترامب مجدداً، إلا إذا جاءت الولايات المتحدة بالنهج الصحيح، قال بومبيو للصحافيين، إن الرئيس عازم على المضي قدماً دبلوماسياً.