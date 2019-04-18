أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، عن تجهيز 482 مقر انتخابيا يضم 514 لجنة فرعية، لاستقبال ما يقرب من مليون و800 ألف مواطن ممن لهم حق التصويت والاقتراع بكافة مدن ومراكز المحافظة، للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر عقدها أيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 أبريل الجاري داخل مصر.

وأشار محافظ بني سويف، اليوم، إلى أن عدد اللجان العامة على مستوى المحافظة يبلغ 9 لجان منها 3 لجان بمركز ومدينة بني سويف، و6 لجان بواقع لجنة عامة بكل من الواسطي، ناصر، وسمسطا، هناسيا، ببا، والفشن.

وأكد على تنفيذ خطة استعدادات محكمة للاستفتاء، والتي ارتكزت على محورين أساسين وهما: توفير التجهيزات اللازمة لخروج عملية التصويت بالشكل اللائق، فيما تضمن المحور الثاني التوعية بأهمية الخروج للاستفتاء، وكونه واجب وطني وحق دستوري، وأهمية المشاركة الإيجابية لاستكمال مسيرة العطاء والتنمية.