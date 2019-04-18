افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس واللواء رفيق عرفات قائد الجيش الثالث، أول مصنع لإنتاج الوقود من القمامة بأحد مصانع العين السخنة.

عقب الافتتاح أجرت وزير البيئة ومحافظ السويس جولة ميدانية بالشركة لتفقد إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء في المصنع الجديد، والذي يجرى تعظيم الاستفادة منها في الحفاظ على البيئة وسلامة صحة المواطن.

ويستقبل المصنع المخلفات الزراعية والصناعية والبلدية غير الخطرة، كمادة خام من المحافظات المختلفة وتحويلها إلى وقود بديل عالي الجودة قابل لإعادة الاستخدام كبديل للسولار والمازوت والغاز. ويعمل المصنع بطاقة إنتاجية 500 ألف طن سنويا، لتوفر الوقود البديل في شكله النهائي.

وقال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، إن التخلص من المخلفات أصبح تحديا عالميا، فهناك مخلفات يمكن إعادة تصنيعها وهذه قد وجدت طريقها للحل وأخرى غير قابلة للتدوير وهنا يكمن التحدي، على حد قوله.

وأضاف المحافظ، أن افتتاح مصنع بالعين السخنة يأتي تماشياً مع توجهات الدولة ورؤيتها نحو التنمية المستدامة 2030 والبيئة الخضراء ومع جهود وزارة البيئة في خلق مجتمعات نظيفة، من خلال القضاء على مشكلة القمامة ودعم تدوير المخلفات والمشروعات الإستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتشجيع القطاع الصناعى على استخدام الطاقة الحيوية والنظيفة للحفاظ على البيئة.