قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مصر على أعتاب مرحلة جديدة من التنمية والنمو رغم القرارات الاقتصادية الصعبة التي تحملها المواطن المصري بكل شجاعة في الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال كلمة وزير القوى العاملة في المؤتمر القومي لشباب العمال حول مقتضيات الوطن السياسية والاجتماعية، والذي عقد اليوم في المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، والنائب محمد وهب الله رئيس الاتحاد، واللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

أضاف سعفان، أن مصر في طريقها للتنمية والإنجاز مدللا على ذلك بنجاح القيادة السياسية في إطلاق 15300 مشروع قومي والتي أصبحت واقعا حقيقيا.

ووجه الوزير، التهنئة لاتحاد شباب العمال بمناسبة إعادة تشكيله وإحيائه من جديد بعد توقف 30 عاما، مؤكدا أن الاتحاد يمثل جناحين هامين من أجنحة حماية المجتمع المصري وهما الشباب والعمال وهما أخطر عنصرين في هذه المنظومة ومنوط بهما تنفيذ خطط الدولة.

أوضح الوزير، أن عمال مصر هم كلمة السر في الاستفتاء المقرر على التعديلات الدستورية.

ومن جهته قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن القيادة السياسية بقيادة السيسي. تضع نصب أعينها خدمة الوطن، ويتبعها في ذلك البرلمان والحكومة المصرية منذ قيام ثورة 30 يونيو حتى الآن، مضيفا أن الرئيس أقسم منذ توليه مهام رئاسة الجمهورية على النهوض بمصر فخاض مشروعات عملاقة ونهض بالاقتصاد من كبوته التي أصابته خلال الفترة الماضية وكسب ثقة العالم كله في هذا المجال.

وأوضح أن الرئيس اهتم بالمرأة المصرية ومنحها مكانتها الواجبة كما أكد أن لها دورا كبيرا فهي ليست نصف المجتمع بل المجتمع كله، كما حرص على دعم الشباب وتوجيههم لتولي مناصب لم تكن من قبل بل والعمل على وضعهم بالصف الأول.

وأكد أن الشباب المصري يمثل الغالبية العظمى من قوام الشعب المصري، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي عناية ورعاية خاصة بالشباب المصري، وأن وزارة الشباب والرياضة لها رؤية خاصة بهم تتضمن برامج ومشروعات تشمل مختلف النواحي الشبابية الاقتصادية والاجتماعية والفنية والثقافية.

وطالب وزير الشباب والرياضة، شباب عمال مصر المشاركين بالمؤتمر بضرورة المشاركة الإيجابية الفاعلة بالاستفتاء المقرر على التعديلات الدستورية.

فيما أكد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، على أهمية توعية الشباب بضرورة المشاركة السياسية والمساعدة في النهوض بالوطن، لافتا إلى أن التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها تتضمن العديد من المزايا للعمال والفلاحين والمرأة المصرية.

ناقش المؤتمر، قضايا العمال المختلفة المرتبطة بتعزيز مقتضيات الوطن السياسية والاجتماعية وحقوق العمال في الدستور وواجبات العمال نحو التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها الأسبوع المقبل.

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