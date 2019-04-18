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9 غيابات من العيار الثقيل في الأهلي أمام بيراميدز

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ضبط "تاجر عملة" بعابدين في القاهرة بـ25 ألف ريال سعودي

ضبط "تاجر عملة" بعابدين في القاهرة بـ25 ألف ريال سعودي

السكة الحديد تعلن زيادة الإيرادات بمقدار 24%

السكة الحديد تعلن زيادة الإيرادات بمقدار 24%

ضبظ 3 عاطلين بحوزتهم 100 تذكرة هيروين وقنبلة غاز في كفرشكر

ضبظ 3 عاطلين بحوزتهم 100 تذكرة هيروين وقنبلة غاز في كفرشكر

رئيس الوزراء يتفقد بيت ثقافة "الأقالتة" بالأقصر .. ويستجيب لطلب طفل أبكم 

رئيس الوزراء يتفقد بيت ثقافة "الأقالتة" بالأقصر .. ويستجيب لطلب طفل أبكم 

"البحوث الإسلامية" يواصل فعالياته الثقافية والعلمية للطلاب الوافدين

"البحوث الإسلامية" يواصل فعالياته الثقافية والعلمية للطلاب الوافدين

وزيرة التضامن: بدأنا في ميكنة خدمات الوزارة منذ 2015

وزيرة التضامن: بدأنا في ميكنة خدمات الوزارة منذ 2015

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"صلاح عامل مشترك".. لاعبون عرب في نصف نهائي الأبطال لعامين على التوالي

«آخر صنايعية القبقاب»: صحى ويحمى من الروماتويد وبـ15 جنيهاً

«آخر صنايعية القبقاب»: صحى ويحمى من الروماتويد وبـ15 جنيهاً

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طالبات بالأزهر تجسدن معاناة المرضى النفسيين: "كلنا على حافة الهاوية"

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8 قرارات لـ"الوزراء".. أبرزها صرف 100 ألف جنيه لضحايا حادثي شمال سيناء

8 قرارات لـ"الوزراء".. أبرزها صرف 100 ألف جنيه لضحايا حادثي شمال سيناء

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