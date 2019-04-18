أكد رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الخميس، أنه على الرغم من الخسائر الفادحة لتنظيم "داعش" في سوريا والعراق، إلا أنه لا يزال يمثل تهديدا خطيرا.

وقال بورتنيكوف - حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "على الرغم من الخسائر الفادحة في سوريا والعراق، ما زالت تنظيمات داعش والقاعدة، والجماعات الإرهابية المسلحة ذات الصلة، تشكل تهديدًا خطيرًا، فقد تمكنت من تنظيم قواتها، وتمتد خلاياها المترابطة والمستقلة خارج حدود الشرق الأوسط إلى أوروبا ووسط وجنوب شرق آسيا، وتتكون تشكيلات كبيرة للعصابات في عمق القارة الأفريقية".