بين ضغوطات الحياة اليومية، علينا أن نختلس وقتًا للاستمتاع، وقضاء الإجازة كما يجب أن تكون، فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات والسهرات الفنية والثقافية وعروض المسرح ، رصدت "الوطن" مع حلول نهاية الأسبوع، بعض الأماكن للاستمتاع بإجازة "الويك إند":

الخميس 18 أبريل

حفل خابيير دييث إينا بمشاركة أدهم زيدان، بمعهد ثربانتس، 6:30 مساء، والدخول مجانا.

حفل محمد الشرنوبي، على المسرح المفتوح في كايرو فستيفال سيتي، 8 مساء، وأسعار التذاكر 300، 450، 600 جنيه.

حفل الفنانة النوبية مرام، في ساقية الصاوي، 7:30 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيها.

مسرحية "الملك لير"، على مسرح كايرو شو، 7 مساء، وأسعار التذكر 350، 500، 750، 1000 جنيه.

الجمعة 19 أبريل

حفل إصدار ألبوم "كُن"، للموسيقار هشام خرما بمصاحبة الأوركسترا، على مسرح البروج بساقية الصاوي، 8 مساء، وأسعار التذاكر 100، 120، 150 جنيهًا.

حفل موسيقى الروك تقديم فرقة "بارانويد آيز"، ضمن سلسلة حفلات مزيكا في السطح، في درب 1718، 8 مساء، وسعر التذكرة 100 جنيه.

حفل الإنشاد الصوفي، لفريق الحضرة، بقاعة النهر في ساقية الصاوي، 7 مساء، وسعر التذكرة 75 جنيها.

حفل "جاز لإيريك تروفاز"، بقاعة "إيوارت"، بالجامعة الأمريكية، 8 مساء، وأسعار التذاكر 75، 100 جنيه.

السبت 20 أبريل

حفل أحمد كامل، بقاعة النهر في ساقية الصاوي، 7:30 مساء، وسعر التذكرة 60 جنيهًا.

حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني، على المسرح الكبير، بدرا الأوبرا، 8 مساء، وأسعار التذاكر 35، 50، 75 جنيهًا.

مسرحية "الملك لير"، على مسرح كايرو شو، 7 مساء، وأسعار التذكر 350، 500، 750، 1000 جنيه.

"استاند أب كوميدي"، في 9 شارع عدلي، الساعة 7 مساء.

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