وزيرة التضامن: بدأنا في ميكنة خدمات الوزارة منذ 2015

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة بدأت منذ 2015 في ميكنة خدماتها عبر موقعها الإلكتروني، حيث جرى ميكنة آليات التظلم، وإجراءات تسجيل تكافل وكرامة، وغيرها من الخدمات الأخرى التي ساهمت في محاربة الفساد، موضحة أن الميكنة ساعدت في وجود قاعدة لدى الوزارة تضم بيانات 25 مليون أسرة، كما ساعدت في توعية المستفيدين من تكافل بأهمية تطبيق المشروطية حتى لا يقف الدعم.

وأضافت والي، خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لميكنة خدمات الوزارة، أن البروتوكول يأتي تزامنا مع إقرار قانون جديد للمعاشات، وهو ما يأتي تكاملا مع الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين.