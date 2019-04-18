تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأقسام المختلفة بمستشفى أرمنت التخصصي الجديد في الأقصر، يُرافقه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بهذا الصرح الطبيّ الكبير، الذي يقدم خدمة متميزة للمرضى، وكتب في سجلات الزيارة: "سعدت اليوم بزيارة مستشفى أرمنت، وزادت فرحتي بمستوى الخدمة الراقية، التي تُقدم لأهالينا بها، وكفاءة الأطباء، والعاملين بالمستشفى، مع كل تمنياتي لهم جميعا بالتوفيق".

من جانبها، أوضحت وزيرة الصحة أنّ المستشفى بنيّ على مساحة إجمالية تبلغ 13631 م2، وافتتحت في 22 يناير 2018، وبدأ التشغيل الفعلي بكامل أطقمها في 29 مايو من العام ذاته، مشيرة إلى أنّ المستشفى به العديد من التخصصات، إذ يقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية والجراحية في التخصصات المختلفة لسكان منطقة أرمنت والمناطق المجاورة لها بمحافظة الأقصر.

وأكد مدير "أرمنت" أنّ المستشفى يتكون من مبنى رئيسي واحد يضم 8 طوابق، ويبلغ عدد أسرّة القسم الداخلي 112 سريرا، والعدد الكلي لأسرّة الرعاية 29 سريرا، بالإضافة لأسرّة الإفاقة التي يبلغ عددها 10، وأسرّة الطوارئ التي يبلغ عددها 12 سريرا، لافتا إلى أنّ قسم العمليات بالمستشفى يتكوّن من 5 غرف، وغرفتيْ إفاقة كاملة، ويبلغ عدد ماكينات غسيل الكُلى 21 بالمبنى الجديد و33 بالمبنى القديم، ويضم المستشفى قسم الحضانات الذي يشمل 8 حضانات، ويتوافر بالمستشفى أيضا 18 جهازا للتنفس الصناعيّ كرعاية، و4 أجهزة تنفس صناعيّ حضانات، إلى جانب جهازين لغازات الدم.

وتتكون العيادات الخارجية من 15 عيادة تخدم المُتردّدين على المستشفى في التخصّصات الطبية، كما يتوافر بالمستشفى قسم خاص للعمليات الجراحية ذات اليوم الواحد، ومعامل للتحاليل والأشعة العادية والمقطعية ومامو جرافي، ورنين مغناطيسي، وموجات فوق الصوتية، ومعامل إكلينيكي باثولوجي، علاوة على توافر بنك للدم، ويوجد أيضا بالمستشفى قسم للعلاج الطبيعيّ، وخدمات إسعاف للطوارئ.

وأثناء تجوله في أقسام المستشفى المختلفة، تحاور رئيس الوزراء مع عددٍ من المرضى، الذين أشادوا بالخدمة الطبية المقدمة لهم، موجهين الشكر لإدارة المستشفى، وأطقم الأطباء والممرضين.