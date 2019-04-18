عقد حزب مصر الفتاة الجديد برئاسة اللواء سامح لطفي، مؤتمرا بوزارة الري بحضور السفير محمد سمير نائب رئيس الحزب، والمستشار القانوني محمود العريان، وسعيد عبدالعزيز عضو الهيئة العليا للحزب، والعاملين بالوزارة، لشرح التعديلات الدستورية وأسبابها في التوقيت الحالي، وحثهم على المشاركة الإيجابية بالنزول وأسرهم إلى اللجان الانتخابية، تحت عنوان "المسؤولية الوطنية للتوعية بالتعديلات الدستورية".

من جانبه، أكد سامح لطفي رئيس الحزب، أهمية الحشد أمام اللجان لأنّ هذا حق وواجب فلا يجب أنّ تنازل عن حق المشاركة أو أنّ نقصر في التصويت، لافتا إلى ضرورة استكمال طريق الإنجازات الذي بدأته مصر بالتغلب على كثير من التحديات التي واجهتنا، مطالبا الجميع بالمشاركة الأسرية وليس الفردية، كي نعلم أبناءنا وبناتنا أنّ المشاركة حق وواجب.

وقال السفير محمد سمير نائب رئيس الحزب في كلمته، إنّ "الكلمة كلمة الشعب في لجان الاستفتاء وهي دي الحقيقة فعلا، الكلمة كلمتنا وإحنا اللي هنقولها، ويجب أنّ تكون نابعة من ضميرنا تجاه بلدنا".

وتابع سمير: "الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت أنّ صناديق التصويت ستكون تحت إشراف قضائي مباشر، ما يزيد نزاهة الاستفتاء، وكلنا نعلم أنّ هناك اهتماما عالميا بتغطية هذا الاستحقاق، لذلك يجب أنّ نكون على مستوى المسؤولية، وأنا أعلم تماما أنّكم كذلك، وأنتم أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة والفاصلة، بل أنتم أصحاب الكلمة الوحيدة، وهذا حقكم، وأيضا واجبكم، والتصويت بالقبول أو بالرفض قراركم، ولابد لنا من المشاركة بكثافة، لأنّ نسبة المشاركة مقياس أي دولة على مدى تقدمها وتحضرها".