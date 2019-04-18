نظمت أمانة المرأة بحزب الأحرار الدستوريين بأسوان، اليوم، حملة للتعريف بالتعديلات الدستورية، بشوارع أسوان الرئيسية منها كورننيش النيل والسوق السياحي القديم.

وحثت الحملة المواطنين بالنزول في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي سيجرى التصويت عليها في مصر من 19 إلى 21 أبريل الجاري.

وقال إسلام عبد الناصر المسؤول الإعلامي للحزب بأسوان: بدأنا حملة موسعة على مستوى محافظة أسوان في مراكزها الـ5 أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو، للتعريف بالتعديلات الدستورية وحث المواطنين للنزول والمشاركة في تعديل فقرات في الدستور المصري.

وأكمل: نؤكد على تأييدنا للتعديلات الدستورية، وسنصوت بنعم لأنها في صالح الشعب المصري في المقام الأول".