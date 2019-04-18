اجتمع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمساعديه في مقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بالوزارة، ومديري الأمن على مستوى الجمهورية عبر "الفيديو كونفرانس، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الأمنية التي أعدتها الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية تزامناً مع عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

واستعرض عبدالغفار، محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتنسيق مع القوات المسلحة، لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال إدلائهم بأصواتهم.

وأشار وزير الداخلية إلى أنه بالرغم من النجاحات الأمنية التي تحققت خلال الآونة الأخيرة، إلا أنه لازالت هناك محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، مؤكداً عزم الأجهزة الأمنية وتصميمها على مواجهتها بكل قوة في سبيل استكمال مسيرة الوطن في التنمية والبناء والديمقراطية.

وتابع عبدالغفار مع جميع مديريات الأمن عبر "الفيديو كونفرانس"، الإجراءات التأمينية وخطط انتشار القوات بمحيط لجان الاستفتاء وعلى المحاور والطرق الرئيسية والمواقع والمنشآت الهامة والحيوية، كما اطمأن على كفاءة وكفاية وجاهزية القوات والخدمات الأمنية، لأداء رسالتها الأمنية وتسيير الحركة المرورية بجميع محافظات الجمهورية على مدار اليوم.

وأكد على تنفيذ محاور خطط التأمين وإحكام الرقابة والسيطرة ويقظة وجاهزية القوات في التعامل مع أية أحداث أو مواقف طارئة، مشدداً على مواجهة أية محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار وفقاً لأحكام القانون بكل حسم وحزم.

وشدد وزير الداخلية على التزام رجال الشرطة بالحكمة والتحلي بضبط النفس وإعلاء قيم حقوق الإنسان في التعامل مع المواطنين، وتقديم كل العون والمساندة لكبار السن وذوى الإعاقة منهم، لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري، معربا عن ثقته الكاملة في قدرة وكفاءة رجال الشرطة بالقيام بدورهم في تنفيذ محاور خطط التأمين والتعاون والتنسيق مع جميع أجهزة الدولة لإنجاح هذا العرس الديمقراطي.

وقد وجه وزير الداخلية، في بداية الاجتماع، الشكر لرجال الشرطة على النجاحات الأمنية التي تحققت خلال الآونة الأخيرة، وأداء رسالتهم في حماية أمن واستقرار الوطن بالرغم من تعاظم المخاطر والتحديات، كما وجه تحية للشهداء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل رفعة شأن وطنهم وحماية المواطنين، مؤكداً أن تلك الجهود والتضحيات محل تقدير القيادة السياسية وجموع أبناء الشعب المصري العظيم.