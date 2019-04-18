استقبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم، السيد أحمد عيسى عوض، وزير خارجية الصومال، خلال زيارته للقاهرة.

قال الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف والصومال تربطهما علاقات تاريخية قديمة، حيث كان طلاب الصومال دائمًا حاضرين في أروقة الأزهر، مضيفًا أن الأزهر يولي اهتمامًا كبيرًا بدول القارة الأفريقية بشكل عام وبالصومال بشكل خاص، لما تمثله هذه الدولة الشقيقة من أهمية كبيرة عربيًّا وأفريقيًّا.

وأوضح الإمام الأكبر أن الأزهر حريص على دعم الصومال بما يساعده على مواجهة المشكلات التي يمر بها، والنهوض بالدولة والمجتمع، والتصدي للتطرف والإرهاب، من خلال المنح المقدمة للطلاب الصوماليين الدارسين بالأزهر، وإيفاد القوافل الإغاثية والدعوية إلى الصومال، مبينًا استعداد الأزهر لمضاعفة هذه المنح، ولا سيما في التخصصات العلمية.

وأكد وزير خارجية الصومال أن الأزهر يحظى بمكانة وتقدير كبيرين لدى جميع الصوماليين، معربًا عن شكر بلاده العميق للأزهر الشريف على ما قدمه من دعم للصومال لمواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها.

وأبدى تطلع الصومال لمزيد من التعاون والجهود الأزهرية في الصومال، مؤكدًا أن المنهج الأزهري هو طريق الصومال للخروج من نفق التطرف والإرهاب.