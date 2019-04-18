"أبوالسعد": لا بديل عن تطبيق الاصطحاب في "الأحوال الشخصية"

أشادت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، بنص مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية حول الاصطحاب لمدة 24 ساعة، مبينة أنه في حال رغبة الأب في استضافة ابنه أو ابنته لمدة أسبوع أو شهر على سبيل المثال يكون بالتراضي.

وقالت "أبوالسعد"، في تصريحات لها، إن إقرار الأزهر للاستضافة يعد تحولًا كبيرًا في موقفه وإداركه للمشكلات الحقيقية التي يعاني منها الشارع المصري من جراء قانون الأحوال الشخصية الحالي.

وتابعت النائبة، أنه لا بديل عن تطبيق الاصطحاب والاستضافة في تعديلات قانون الأحوال الشخصية، مستدركة أن الأهم هو طريقة التطبيق والضوابط المنظمة لهذة العملية لتوفير الحماية اللازمة لجميع الأطراف.

وكان الدكتور صلاح العادلي، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر، أعلن أن مشروع القانون وضع شروطًا محددة منعا للتحايل على السفر خارج البلاد بالمحضون، واصطحابه وتحديد المدة بـ24 ساعة ما لم يتفق على غير ذلك.