قال محمود الشريف، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن من حق أي مواطن أن يصوت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل أي لجنة كوافد طالما تواجد في محافظة غير محل إقامته.

وأضاف الشريف خلال محاضرته في الدورة التدريبية التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حول حقوق وواجبات الإعلاميين والصحفيين أثناء تغطية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الخميس، أن كل لجنة فرعية سيكون بها صندوق المقيدين بكشوف الناخبين وآخر للوافدين.

وأوضح: "لو أنت من محافظة الجيزة وشغلك في القاهرة صوّت في أقرب لجنة جنب شغلك"'؛ مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار التسهيل على المواطنين للمشاركة.