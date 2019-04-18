أيام قليلة تفصلنا عن "شم النسيم"، وبالتزامن مع عيد الربيع اعتاد المصريون أكل الأسماك المملحة من "الرنجة والفسيخ والملوحة"، ولتجنب الإصابة بالتسمم، تقدم "الوطن" طرق التفرقة بين الأسماك المملحة الصالحة والفاسدة، وفق الفسخاني محمد عوف:

1- يجب أن يكون لحم الفسيخ متماسك والجلد سليم.

2- يتم اختيار الفسيخ الذي يميل إلى اللون الوردي والبعد عن الرمادي.

3- تجنب الأسماك ذات الرائحة السيئة فهي تدل على فسادها.

4- اختيار الرنجة ذات القوام المتماسك دون تهتك الجلد أو الأحشاء الداخلية.

5- عدسة عين السمكة اللامعة دليل على صلاحيته، والعكارة تدل على فسادها.