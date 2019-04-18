تسجيل الدخول
9 غيابات من العيار الثقيل في الأهلي أمام بيراميدز

أحدث الأخبار

السعودية والعراق يؤكدان افتتاح منفذ عرعر الحدودي في موعده

السعودية والعراق يؤكدان افتتاح منفذ عرعر الحدودي في موعده

بالصور| "تمريض المنوفية" تعقد مؤتمرا لتأييد التعديلات الدستورية

بالصور| "تمريض المنوفية" تعقد مؤتمرا لتأييد التعديلات الدستورية

30 عالما يقدمون حلولا لتطوير التعليم في المنتدى الثاني للابتكار بمصر

30 عالما يقدمون حلولا لتطوير التعليم في المنتدى الثاني للابتكار بمصر

القضاة يتسلمون مظاريف العملية الانتخابية استعدادا للاستفتاء بالدقهلية

القضاة يتسلمون مظاريف العملية الانتخابية استعدادا للاستفتاء بالدقهلية

"بتخفيضات تتجاوز 25%".. افتتاح 7 معارض لـ"أهلا رمضان" في كفر الشيخ

"بتخفيضات تتجاوز 25%".. افتتاح 7 معارض لـ"أهلا رمضان" في كفر الشيخ

محافظ الدقهلية لممثل "جايكا اليابانية": نستفيد من تجربتكم في التعليم

محافظ الدقهلية لممثل "جايكا اليابانية": نستفيد من تجربتكم في التعليم

اختيارات الوطن

9 خطوات لاستخراج بدل فاقد لبطاقة التموين

9 خطوات لاستخراج بدل فاقد لبطاقة التموين

«التحطيب».. الفن الفرعونى ينتظر تشكيل الاتحاد النوعى

«التحطيب».. الفن الفرعونى ينتظر تشكيل الاتحاد النوعى

"صلاح عامل مشترك".. لاعبون عرب في نصف نهائي الأبطال لعامين على التوالي

"صلاح عامل مشترك".. لاعبون عرب في نصف نهائي الأبطال لعامين على التوالي

«آخر صنايعية القبقاب»: صحى ويحمى من الروماتويد وبـ15 جنيهاً

«آخر صنايعية القبقاب»: صحى ويحمى من الروماتويد وبـ15 جنيهاً

طالبات بالأزهر تجسدن معاناة المرضى النفسيين: "كلنا على حافة الهاوية"

طالبات بالأزهر تجسدن معاناة المرضى النفسيين: "كلنا على حافة الهاوية"

بيأكّله ويفسحه ويعالجه ويشيله على كتفه.. يا بختك يانسناس

بيأكّله ويفسحه ويعالجه ويشيله على كتفه.. يا بختك يانسناس

الأكثر قراءة

عاجل