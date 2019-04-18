بدأت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين في أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية، نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بجميع المحاور والمناطق المهمة والحيوية ولجان الاستفتاء وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع جميع المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن، كما تم تكثيف الخدمات المرورية في جميع الشوارع ومختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية لتسيير حركة المرور.

ومر مديرو الأمن والقيادات الأمنية بجميع المحافظات بالمرور على الخدمات الأمنية وعقد لقاءات مع القوات، والتأكيد عليهم بضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، وتأمين لجان الاستفتاء ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاستفتاء، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة واتقان.