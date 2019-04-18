شهد معبد الأقصر ضمن احتفالية يوم التراث العالمي، إزاحة الستار عن تمثال رمسيس الثاني بعد جمعه وتركيبه و ترميمه وإعادة إقامته بمكان عرضه الأصلي بواجهة الصرح الأول لمعبد الأقصر.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البعثة الأثرية المصرية الأمريكية المشتركة نجحت في الانتهاء من تجميع وترميم وإعادة تركيب ورفع التمثال الذي يبلغ ارتفاعه التمثال حوالي 12 مترا، ويزن ما يقرب من 60 طنا، ومصنوع من الجرانيت الوردي ويصور الملك واقفا، ليكون بذلك آخر تمثال ضمن 5 تماثيل اخرين للملك رمسيس الثاني، إذ نجحت وزارة الأثار خلال العامين السابقين بتجميع وترميم وإعادة رفع تمثالين آخرين للملك بالصرح الأول في معبد الأقصر.

وكشف عن بقايا هذا التمثال في أثناء أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور محمد عبدالقادر داخل المعبد عام 1958 وحتى1960، والتي تمكنت أيضاً من الكشف عن أجزاء غيره من التماثيل التي وجدت مدمره أمام الصرح الأول.

يرجح أنها دمرت نتيجة تعرضها لزلزال مدمر في العصور المصرية القديمة، وجمع عبدالقادر بلوكات التماثيل ورممها ووضعها على مصاطب خشبية بجوار مكانها الأصلي لحمايتها، حتى بدأت وزارة الأثار عام 2017 في ترميم وإعادة تركيب ورفع وإقامة هذه التماثيل الواحد يلو الأخر.