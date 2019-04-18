30 عالما يقدمون حلولا لتطوير التعليم في المنتدى الثاني للابتكار بمصر

يشهد المنتدى الثاني للابتكار في التعليم، مشاركة قوية من العلماء والخبراء والمتخصصين في مجال التعليم، حيث يضم ما يقرب من 30 عالما وباحثا، وتنظمه المؤسسة الحديثة للتنمية وتطوير التعليم، الثلاثاء المقبل الموافق 23 أبريل في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وقال دكتور علاء بركات أستاذ التكنولوجية الحيوية الطبية سابقاً بجامعة شاريتيه برلين ومؤسس المؤسسة الحديثة للتنمية وتطوير التعليم وشركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية، إن مناقشات المؤتمر ستتضمن كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة في تنمية الابتكارات والاستفادة منها واستعراض التجارب العالمية في تطوير التعليم.

وأضاف أنه من الضروري مواكبة المتغيرات الحديثة والسريعة في العالم من خلال الابتكار والمعرفة وتنمية المهارات الشخصية، وسيتناول هذا المنتدى العديد من التساؤلات المتداولة بالأوساط التعليمية.

وأشار إلى أن منتدى الابتكار في التعليم عقد العام الماضي من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تتفق مع رؤية مصر 2030 من خلال أطر التوجهات العالمية للجيل الرابع للثورة الصناعية، موضحا "أنه وحقق نجاحا في الرؤى والأفكار المطروحة من خلال أبحاث تهدف إلى وضع حلول لتطوير التعليم والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة التي صنعت طفرة ملحوظة بإصلاح التعليم في المقام الأول، علما بأن الأساس في تقدم الدول هو إصلاح منظومة التعليم ومواكبة العصر والتغيرات التكنولوجية التي تطرأ عليه بشكل سريع".

ويأتي على رأس الحضور كل من نائب وزير التعليم الأسبق بجنوب ألمانيا، الدكتورة مارجريت روب، والدكتورمحمد النشار وزير التعليم العالي الأسبق، وأستاذ ومؤسس مركز العلوم العصبية والتعليم بجامعة أولم بألمانيا الدكتور مانفريد اشبيتسر، بالإضافة إلى أحد الشخصيات العامة ومقدم برنامج في التليفزيون الحكومي الألماني عن التكنولوجيا في التعليم ومدى تأثيرها على الأطفال في سن الشباب والمراهقة الدكتور شبيتزر، والدكتور جوهانس زيلكا، خبير واستشاري وسائط التعليم ومدير وحدة التعليم الرقمي بجامعة فاين جارتن بألمانيا له تجربة رائدة في مجال إنشاء وتطوير فكرة المدارس الألمانية، إضافة إلى مشاركة اللواء الدكتور هاني أباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والملحق الثقافي والتعليمي للسفارة الألمانية ايلكي كيرال، ورئيس مكتب هيئة التبادل العلمي الألماني DAAD في مصر إيزابيل ميهرينج، وأيضا نخبة من المتخصصين في التعليم ورجال الأعمال.