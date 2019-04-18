دعا المتحدثون في الندوة التثقيفية، التي نظمتها النقابة العامة للغزل والنسيج، برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، اليوم، داخل شركة الشرقية للغزل والنسيج، جميع العمال والجماهير للنزول، يوم السبت المقبل، للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والموافقة عليها.

وأكد المتحدثون أن المشاركة واجب وطني، راصدين حالة النهوض والتطوير التي تشهدها بيئة العمل والعمال في مصر، ومتابعة الرئيس السيسي بشكل مباشر وتوجيهاته للنهوض بشركات القطاع العام، وفي القلب منها "الغزل والنسيج" باعتبارها صناعة إستراتيجية يمكن أن توفر 9 ملايين فرصة عمل في حال عودتها إلى سابق عصرها.

وأشاد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، بما جاء على لسان الرئيس السيسي وتأكيده أهمية وقيمة قطاع الأعمال العام في المساهمة في عملية التنمية الشاملة بما يمتلكه من أصول عديدة ومتنوعة على مستوى الجمهورية، وذلك في ظل ثوابت أساسية ترتكز على صون المال العام، وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة لتعظيم المردود الناتج منها لصالح الاقتصاد الوطني.

وأضاف: "كلام الرئيس يدل على وعي وإيمان الرئيس الكامل بأهمية هذه الصناعة العريقة التى أسسها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وكانت الركيزة الأساسية التي قام عليها الاقتصاد القومي".