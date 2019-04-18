شهدت نقاشات البنك الدولي الأخيرة اهتماما بالغا من قادة البنك بالتأكيد بضرورة الاستثمار في البشر، كشرط أساسي للوصول بالاقتصاد العالمي الى بر الامان، وأعلن البنك أن الاستثمار في البشر، هو تسخير رأس المال البشري من المعارف والمهارات والقدرات الصحية التي تتراكم لدى الأشخاص على مدار حياتهم لاستغلال إمكاناتهم كأفراد منتجين في المجتمع.

وحذر الصندوق، في بيان له، أنه من ضرورة الانفاق على تعليم البشر لتلبية الطلب المتزايد، على الموظفين الذين يتمتعون بمهارات التواصل وحل المشاكل ويمكنهم العمل ضمن فريق . ويقلص التغيير التكنولوجي الوظائف المكتبية المتكررة ويعمل على استبدالها بأنواع جديدة من العمالة: في أوروبا وحدها، سيكون هناك ما يقدر بنحو 23 مليون وظيفة جديدة هذا القرن.

وحذر من وجود 2 مليار شخص يعملون في القطاع غير الرسمي، بدون حماية من أجر ثابت، أو برامج للرفاه الاجتماعي، أو مزايا التعليم، فإن أنماط العمل الجديدة ستفاقم من حدة المأزق التي سبقت أحدث موجة تكنولوجية.

وفي مقدمة هذه الاستثمارات أكد البنك على أن التعليم سيحقق عوائد كبيرة مستمرة من حيث الدخل فعلى الصعيد العالمي، هناك زيادة بنسبة 9% في ساعة الإيرادات مقابل كل عام إضافي من التعليم المدرسي. وبالنسبة للمجتمعات، فإنه يدفع النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويحفز الابتكار ويدعم المؤسسات ويعزز التماسك الاجتماعي. وبالفعل، فإن ضخ استثمارات ذكية فعالة في المواطنين أمر بالغ الأهمية لتنمية رأس المال البشري الذي سينهي الفقر المدقع.

وحققت البلدان النامية تقدمًا هائلاً في قيد الأطفال بالمدارس، وأصبح هناك عدد أكبر من الأطفال في جميع أنحاء العالم في المدرسة حاليا. لكن التعليم غير مضمون، كما يؤكد تقرير عن التنمية في العالم 2018. فبالنسبة لحوالي نصف الطلاب، لا يؤدي التعليم إلى التعلّم. وهناك ملايين الأطفال الذين لا يستطيعون القراءة أو الكتابة، رغم التحاقهم بالمدرسة. وفي أفريقيا جنوب الصحراء، حوالي 90% من الطلاب لا يتمتعون بالحد الأدنى من مهارات القراءة والحساب.

وكان البنك قد أطلق مشروع رأس المال البشري لمساندة أكثر من 40 بلدًا أبدت اهتماما شديدا بتنمية قدرات شعوبها، وسيمتد العمل إلى مزيد من البلدان في الأشهر المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، انضم عدد من "مناصري رأس المال البشري" - وهم من قادة العالم، وقادة الفكر، والمشاهير وغيرهم – إلى الدعوة للاستثمار في الجيل القادم.