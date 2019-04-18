كشف المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسمها، عن آلية التصويت على التعديلات الدستورية، قائلا إنّ بطاقة الاقتراع بها خانتين، الأولى بها كلمة "نعم" والثانية كلمة "لا"، وسيكون هناك سؤال في بطاقة الاقتراع هو "هل توافق على التعديلات الدستورية؟"، ويدلي الناخب بصوته بوضع علامة "صح" أمام الخانة التي يرغب فيها، سواء الخانة المكتوب فيها كلمة "نعم" أو الخانة المكتوب فيها كلمة "لا".

وأضاف الشريف لـ"الوطن"، أنّ الهيئة الوطنية حريصة على أنّ يكون كل ناخب اطلع على المواد المراد تعديلها في الدستور، وسيتم وضع "بوسترات" أو لوحات استرشادية أمام كل لجنة انتخابية بها نصوص المواد التي سيتم الاستفتاء عليها، ليتمكن الناخبين من الاطلاع عليها، مؤكدا أنّ بطاقات الاقتراع مؤمنة تماما ضد التقليد أو التزوير، إذ أنّ وسائل التأمين بها عالية.