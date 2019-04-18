افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، معرض نتاج ورش الأطفال المشاركين في قافلة المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، مساء أمس، والتي انطلقت أولى فعالياتها يوم الثلاثاء بقصر ثقافة أسيوط، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وإشراف الدكتور سعيد المصري أمين عام المجلس الأعلى للثقافة احتفالا بالعيد القومي لمحافظة أسيوط، وشارك الأطفال في رسم جدارية ضخمة في الشارع المواجه لقصر ثقافة أسيوط.

وأوضح محمد ناصف أن قافلة "عيالنا" تأتي في إطار توجهها لتقديم الخدمات الثقافية التربوية لأطفال المحافظة مجانًا، وقد توجهت صباح أمس لمجمع مدارس الفرنسيسكان بمحافظة أسيوط، حيث قدّم فنانو المركز العديد من العروض الفنية، وورش حكي تفاعلية، وورش الفنون التشكيلية، وتم منح ميداليات المركز الذهبية للأطفال المتميزين، كما قام المركز بتكريم الأب لوكاس حلمي مدير عام مدارس الفرنسيسكان.

وأضاف ناصف أن فعاليات القافلة مستمرة حيث تتوجه اليوم الخميس لقصر ثقافة جمال عبد الناصر في قرية بني مر، وقصر ثقافة أحمد بهاء الدين، بالتعاون مع فايزة أبو النجا رئيس إقليم وسط وجنوب الصعيد، وضياء مكاوي مدير الفرع.