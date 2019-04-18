إحباط تهريب أقراص وكريمات جنسية إلى السويد عبر مطار القاهرة

أحبطت جمارك الصادر بقرية البضائع في مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية والأقراص والكريمات الجنسية داخل شحنة صابون قبل تصديرها للسويد.

اشتبه أحمد تهامي، مأمور الجمارك في شحن طرود تحتوي على بوليصة شحن تصدير لـ "صابون وجه" بوزن 250 كيلوجراما، أثناء إنهاء إجراءات الشحن الخاصة بها إلى دولة السويد على طائرة "إير فرانس"، وبفتح الطرود أمام سعيد عيد، مدير الجمارك، عثر على كميات كبير من الأقراص والكريمات الجنسية بدلا من شحنة الصابون، وفقا لبيان عن إدارة الجمارك بمطار القاهرة، اليوم.

أمر هلال توفيق، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بحجز الطرود، وحُرر محضر ضبط جمركي بالواقعة وأحيل إلى الجهات المختصة.