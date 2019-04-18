أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، عددا من الأرقام، للتواصل مع غرف عملياته، لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.
وقال المجلس في بيان، قبل قليل، إنه يتابع عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، والتي ستجري أيام 20، 21، 22 أبريل 2019.
وأعلن المجلس الانتهاء من إعداد شبكات التواصل مع غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بمحافظات (الجيزة، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، الفيوم، بنى سويف، سوهاج، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، أسيوط) والتي بدأت العمل بالتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات ، وحملات متابعة الاستفتاء لمنظمات المجتمع المدني وذلك من خلال الأرقام التالية:
غرفة العمليات المركزية بالقاهرة هي:
تليفون: 02/37624953
فاكس: 02/37624859
للتواصل مع غرفة عمليات المجلس الرئيسية:
01009268217
01003929643
01060465693
01153605821
01153607358
01153607326
01277192609
01277192605
01277192578
01277192588
غرفة عمليات المجلس الفرعية بمحافظة الجيزة " مكتب الشكاوى "
تليفون: 37499771
فاكس: 37499774
موبايل:
01153605826
01060432756
للتواصل مع إدارة الاعلام بالمجلس:
موبايل: 01148401983
01064015545
تليفون/ فاكس: 0237624382
أرقام التواصل مع الغرف الفرعية بالمحافظات:
1. كفر الشيخ هاتف محمول: 01003529172
هاتف أرضى: 0473139932.
الاسماعيلية هاتف محمول: 01228208583 / 010201208953.
بورسعيد/01229035327/01221663124/01273952775012855732204.
الغربية- طنطا 0127018734701000215188/5.
القليوبية – بنها 010028299726.
السويس 012226575107.
الفيوم 010014385048.
بنى سويف 01006517333/01224604243/08222111129.
سوهاج 01066799212
01272154800.
أسيوط 0122484514411.