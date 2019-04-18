قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أدار جلسات الحوار المجتمعي الخاصة بالتعديلات الدستورية بحكمة وموضوعية، مشيرًا إلى أن الجميع شاركوا فيها وعبروا عن آرائهم بحرية.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن مناقشات كبيرة جدًا حدثت في المجلس، حيث طُرحت الكثير من الرؤى بخصوص بعض المواد، وخاصة المادة المتعلقة بفترة رئيس الجمهورية واستقلالية القضاء، ومادة مجلس الدولة، ومادة القوات المسلحة.

وتابع، أن هذا النقاش استمر لفترة من الوقت، حيث أن الحوار المجتمعي أدى إلى الاستماع لكافة وجهات النظر بغض النظر عن أي تيار سياسي بعينه، ولكن الجميع تحدث مثل الصحفيين والإعلاميين والنقابيين ورجال القضاء وأساتذة القانون.