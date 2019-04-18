تحت عنوان "ايران، حزب الله، وفنزويلا .. ما الذي يجري؟" نظم "منتدى الشرق الأوسط في لندن" ندوة بإحدى قاعات جامعة "ريجنتس لندن" بوسط العاصمة البريطانية.

تحدث في الندوة كلا من البروفيسور "ماجنوس نوريل" الخبير في شؤون الجماعات المسلحة والارهاب بالشرق الاوسط، والصحفية "أنيكا هيرنروس" المتخصصة في شؤون الشرق الاوسط، وأدار الندوة المحلل السياسي والاقتصادي "باباك إماميان".

ناقشت الندوة علاقة النظام الايراني بحزب الله والدعم الذي توفره ايران له من خلال إقامة مراكز لتدريب مقاتلي حزب الله على اراضي فنزويلا، وكذلك الدعم المالي الذي يتلقاه حزب الله من النظام الايراني ويستخدمه في اعمال تخريبية بالمنطقة العربية، وتنفيذه عمليات تخدم الأجندة الايرانية في منطقة الشرق الاوسط.

حضر الندوة لفيف من الدبلوماسيين والباحثين والاعلاميين والخبراء الاستراتيجيين البريطانيين والعرب والمهتمين بالشأن الايراني والفنزويلي، من بينهم الدكتور هاني خضر المستشار السياسي بالسفارة المصرية في لندن، نيابة عن السفير طارق عادل سفير مصر في بريطانيا، والمحلل السياسي "جوناثان باريس" الباحث بجامعة باكينجهام، العضو السابق بمجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، والكاتب الصحفي عادل درويش، والدكتور جلال اسماعيل رئيس جمعية الجالية المصرية في بريطانيا، والباحث السويدي "ايريك ايريكسون" والباحث الفنزويلي "ارتورو زافاتي"، كما حضرت مندوبة عن الرئيس الفنزويلي الجديد خوان غوايدو، والمرشحة لتولى سفارة بلادها بالمملكة المتحدة قريبا.

تعد هذه هي أولى ندوات "منتدى الشرق الاوسط في لندن" الذي بدأ نشاطه البحثي منذ عدة اشهر ويضم نخبة من الباحثين وكتاب الرأي من امريكا وبريطانيا وفرنسا ومصر والاردن وعدة دول اخرى، أسسه الكاتب الصحفي محسن حسني، ويشارك في ادارته الصحفي مروان المناوي.