أعلن كريم محمود عبد العزيز، طرح أغنية خلال الفترة المقبلة بعنوان "صيتي سمع"، وذلك عبر حسابه الشخصي علي الإنستجرام؟

كتب كريم محمود عبد العزيز، في إعلانه "قريبا أغنيتي الجديدة صيتي سَمَّع"، ليصبح آخر عنقود من قاموا بالغناء من عالم التمثيل، ويرصد "الوطن" أهم هؤلاء الفنانين.

محمد رمضان:

اعتمد محمد رمضان خلال الفترة الماضية علي طرح مجموعة من الأغاني بين الفترة والأخري، لكي يتفاعل الجمهور معه في فترة الراحة من الأفلام والمسلسلات.

ونجح رمضان في ذلك الأمر، حيث استطاع جمع ملايين المشاهدات بأغانيه، بل إستطاع أيضا أن يجعل الجمهور يردد تلك الأغاني، وقام رمضان أيضا بحفل غنائي منذ أقل من شهر حضره الآلاف من جمهوره، ومن ضمن أغانيه "مافيا، نمبر وان، القمر، جيشنا صعب، الملك".

محمود الجندي:

تميز الراحل محمود الجندي بصوت عذب جعله يغني في أعماله التى يشارك بها، ولكن لم يكتف بالغناء في الأعمال فقط بل طرح ألبوما غنائيا تضمن 10 أغنيات وحمل الألبوم عنوان "فنان فقير" من كلمات فؤاد حداد وألحان محمد الشيخ.

ومن الأغاني الألبوم "على عكازين"، "بنت السلطان"، "الطرطور"، "البني آدم"، "كمان وكمان"، "موال حسن ونعيمة"، "فنان فقير"، "القهوة"، "الشمس"، "نطو بلاطه".

صابرين:

قدمت صابرين عدد من الأغاني هي الأخري بعيدا عن التمثيل، فقد طرحت كليب للأطفال يسمي "أنا الفرخة" ولقي نجاح كبير، بالإضافة إلى كليب أخر بعنوان "إعتذار".

وبعيدا عن الكليبات لها عدد من الأغاني منها "انت وبس، ايه غيرك مني، تهواني، علي بابك، كل الحواديت، ياللي هواك".

محمود الليثي:

طرح الفنان الشاب محمود الليثي نجم البرنامج الكوميدي "SNL بالعربي"، منذ عدة أيام أغنية "شاب عادي"، وتفاعل معها الجمهور وتخطت حاجز الــ500 ألف مشاهدة.