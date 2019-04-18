قال صالح فرهود رئيس الجالية المصرية بفرنسا، إن الجالية المصرية نظمت ندوات لعدد من نواب مجلس النواب الذين اجتمعوا بأعضاء الحالية لتعريفهم بالتعديلات الدستورية على رأسهم النائب محمود حسين والنائب محمد السلاب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc": "النواب عملوا زيارات مكوكية لكل التجمعات اللي فيها الندوات عشان يعرفوا الناس بالمواد المعدلة والنصوص الجديدة".

وتابع: "النواب كان ليهم دور بارز في توعية المصريين بالخارج للمشاركة في الاستفتاء ودعوهم للتصويت بما يريدون سواء بنعم أو لا ولكن المهم المشاركة".

واستطرد: "بأنصح كل مصري إنه ميسمعش كلام أي خائن بيعمل ضد وطنه وبلده، لازم الناس تشوف الأمور بشكل صحيح وتشوف الإنجازات اللي اتعملت طول السنين اللي فاتت".

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرًا صحفيًا، عصر أمس الأربعاء، لدعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب، فضلًا عن إعلان تفاصيل الجدول الزمني لإجراء التصويت في الخارج والداخل، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

ويأتي ذلك عقب تسلم الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية للهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء؛ مرفق به خطاب موافقة مجلس النواب بالأغلبية على التعديلات الدستورية، لإجراء الاستفتاء على تلك التعديلات وفقا لنص المادة 226 من الدستور.