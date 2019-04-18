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9 غيابات من العيار الثقيل في الأهلي أمام بيراميدز

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قوات تأمين المقرات الانتخابية بمحافظة السويس تبدأ عملها اليوم

قوات تأمين المقرات الانتخابية بمحافظة السويس تبدأ عملها اليوم

"تصويت المساجين".. 8 اتهامات تمنع المحبوس من الإدلاء بصوته بالاستفتاء

"تصويت المساجين".. 8 اتهامات تمنع المحبوس من الإدلاء بصوته بالاستفتاء

رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المؤتمر السنوي لقسم الكبد والجهاز الهضمي

رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المؤتمر السنوي لقسم الكبد والجهاز الهضمي

محافظ الشرقية: رحلات مجانية لطلاب المدارس لزيارة المناطق الأثرية

محافظ الشرقية: رحلات مجانية لطلاب المدارس لزيارة المناطق الأثرية

تامر الرفاعي يكشف خطة الجيش في تأمين مقرات "الاستفتاء"

تامر الرفاعي يكشف خطة الجيش في تأمين مقرات "الاستفتاء"

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رئيس "عمليات المصريين بالخارج": نجتهد ليخرج عُرس الاستفتاء بشكل لائق

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