قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية يُعد عُرسًا ديمقراطيًا تشهده مصر في هذه الأيام بكل فخر واعتزاز، داعيًا الشعب المصري بالكامل بالإدلاء بشهادته بما يريد وترضاه نفسه، وما يراه ملائمًا لصالح البلد.

وأضاف الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، على قناة " dmc"، أنه يجب على الجميع المشاركة دون الالتفات للنداءات التي تّعوي للانقضاض على هذا الوطن، موضحًا أنه لا يُعطي تعليمات لأحد لإدلاء صوته بشكل معين.

وتابع: "ادلوا بأصواتكم بما تشاؤون، لا يوجد توجيه لأحد، المهم ابتعدوا عن المغرضين ومحاولات هدم الوطن وكل مواطن حر شريف يستطيع أن يشارك بهذا الاعتزاز والفخر".

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرًا صحفيًا، عصر أمس الأربعاء، لدعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب، فضلًا عن إعلان تفاصيل الجدول الزمني لإجراء التصويت في الخارج والداخل، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

ويأتي ذلك عقب تسلم الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية للهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء؛ مرفق به خطاب موافقة مجلس النواب بالأغلبية على التعديلات الدستورية، لإجراء الاستفتاء على تلك التعديلات وفقا لنص المادة 226 من الدستور.