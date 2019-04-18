تامر الرفاعي يكشف خطة الجيش في تأمين مقرات "الاستفتاء"

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إنه تنفيذًا لتوجيهات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، تم اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات لتنظيم أعمال الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأضاف الرفاعي، خلال مداخلة هاتفية عبر التليفزيون المصري، أن القوات المسلحة تُشارك بعناصر من الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأفرع الرئيسية والإدارات والهيئات بالقوات المسلحة، وتغطي كافة محافظات الجمهورية وجميع مقار اللجان الانتخابية.

وأكد أن هناك قوات التدخل السريع والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات متواجدة كاحتياطيات قريبة للتدخل الفوري، فضلًا عن الشرطة العسكرية مع الشرطة المدنية المتواجدة حول المقار الانتخابية.

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرًا صحفيًا، عصر أمس، لدعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب، فضلًا عن إعلان تفاصيل الجدول الزمني لإجراء التصويت في الخارج والداخل، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

ويأتي ذلك عقب تسلم الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية للهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء؛ مرفق به خطاب موافقة مجلس النواب بالأغلبية على التعديلات الدستورية، لإجراء الاستفتاء على تلك التعديلات وفقا لنص المادة 226 من الدستور.