رئيس "عمليات المصريين بالخارج": نجتهد ليخرج عُرس الاستفتاء بشكل لائق

قال الدكتور سعيد المغربي، رئيس غرفة عمليات اتحاد المصريين بالخارج، إن الاتحاد يتواصل مع رؤساء الجاليات بكل الدول لمتابعة الترتيبات اللوجيستية.

وأضاف خلال استضافته عبر سكايب ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، أن الغرفة تتواصل مع 43 دولة سواء كانت اتحادات أو جاليات أو روابط مصريين بالخارج.

ولفت إلى أن الجميع يعمل كي يخرج عرس الاستفتاء في الخارج بالشكل اللائق بمصر وأن يظهر انتماءهم لبلدهم.

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرًا صحفيًا، عصر أمس الأربعاء، لدعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب، فضلًا عن إعلان تفاصيل الجدول الزمني لإجراء التصويت في الخارج والداخل، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

ويأتي ذلك عقب تسلم الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية للهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء؛ مرفق به خطاب موافقة مجلس النواب بالأغلبية على التعديلات الدستورية، لإجراء الاستفتاء على تلك التعديلات وفقا لنص المادة 226 من الدستور.