نظمت كليه العلوم بجامعة المنصورة، اليوم، الصالون الثقافي للتوعية بالتعديلات الدستورية الجديدة ضمن فعاليات حملة "شارك وخليك إيجابي" بقاعة الدكتور أحمد أمين حمزه.

حضر الصالون الدكتور عادل جنيدي عميد الكليه، والدكتورة مها السجيني وكيل كليه الآداب للدراسات والبحوث، وحازم نصر رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، والدكتور محمد شتا القائم بعمل وزير الإدارة المحلية السابق، والدكتور رياض الرفاعي منسق عامحملة "شارك وخليك إيجابي" بجانب لفيف كبير من أعضاء هيئه التدريس والعاملين والهيئات المعاونة وعدد من طالبه وطالبات الكليه بأقسامها المختلفة.