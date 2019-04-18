قالت المهندسة إيريني استمالك، استشاري المياه والهندسة البيئية بألمانيا، ومصممة 6 محطات مياه بدول مختلفة، إنها رفضت الحصول على الجنسية الألمانية لأنها لا تستطيع التنازل عن الجنسية المصرية.

وأضافت خلال استضافتها بببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "مين اللي يبقى جدوده الفراعنة ويتنازل عن جنسيتهم، الجنسية المصرية دي حياتي وكياني، هي اللي عملتني".

وتابعت: "مصر تقدر تعمل كل حاجة وعندها المقدرات اللي تخليها تنجح في كل حاجة"، مشيرة إلى أن عملها بمحطات تحويل مياه الصرف الصحي واستخدام الفضلات وتحويلها إلى طاقة يعلمها إنه لا يوجد مستحيل ويجب استخدام كل شيء لمساعدة البيئة".