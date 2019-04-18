أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع تمكن من إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لـ8026 متدرباً أفريقياً خلال الـ10 سنوات الماضية، مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء المصرى يمتلك أكثر من 20 مركزاً تدريبياً، وحصل مركزان منها على اعتماد من اتحاد مرافق الطاقة الأفريقية.

وأضاف الوزير خلال احتفالية تخريج 10 متدربين من دولة أنجولا اليوم، أن برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات تعد ذات أهمية قصوى من أجل تدعيم وتعزيز العلاقات التاريخية بين الدول والوصول إلى شراكة حقيقية لتحقيق النفع المشترك والأهداف المرجوة.

وزير الكهرباء: البرامج التدريبية تعزز العلاقات التاريخية مع أفريقيا

وأضاف أن هذه البرامج ضمن عدد من الدورات التدريبية الجارى تنفيذها فى إطار مشروع التعاون مع الدول الأفريقية الذى يتبناه القطاع، ويتم تنفيذه لبناء القدرات البشرية بدول حوض النيل فى مجالات الكهرباء فى مصر، سواء من خلال البرامج التدريبية أو بإيفاد الخبراء المصريين لهذه الدول فى مختلف مجالات الطاقة لتعميق وتدعيم الروابط بين كافة الدول بالقارة الأفريقية. أشار إلى أن مصر تقدر الجذور الأفريقية وتدرك جيداً التحديات المشتركة التى تواجه القارة، معرباً عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الأفريقية من أجل تحقيق الخطط الطموحة والحق الشرعى لكافة دول القارة للتمتع بالسلام، الاستقرار، الرخاء والتنمية المستدامة. أوضح أن قطاع الكهرباء أخذ نصب أعينه مشروعات التعاون مع الدول الأفريقية متضمنة إدارة الموارد البشرية من خلال عدد من البرامج التدريبية، وورش عمل وإيفاد الخبراء.