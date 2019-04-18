افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم، ثاني معارض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية المقام بشارع عرابي في مدينة كفر الدوار، والذي نظمته الغرفة التجارية برئاسة فتحي مرسي رئيس مجلس الإدارة. يضم المعرض 15 جناحا منها جناح "أمان" التابع لوزارة الداخلية، وجناح آخر تابع للقوات المسلحة، بالإضافة الى 28 شركة عارضة من كبرى الشركات الاستثمارية والغذائية بنطاق المحافظة وشركة الزيوت ومضارب البحيرة ومنتجات مدارس التعليم الفني المتنوعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وشمل المعرض مختلف السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية التي تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسب تتراوح ما بين من 10% إلى 15 %، مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة والصلصة ومنتجات الألبان والمخللات والعصائر والمربات والصلصة والأسماك والدواجن المجمدة واللحوم البلدية، بالإضافة إلى ياميش ومستلزمات الشهر الكريم.

وقال المحافظ إن معارض أهلا رمضان بلغ عددها بمحافظة البحيرة أكثر من 43 منفذ ثابت بمدن ومراكز المحافظة تابعه للقوات المسلحة والغرفة التجارية والوحدات المحلية و22 منفذا لبيع منتجات مدارس التعليم الفني، فضلا عن المنافذ المتنقلة التى تجوب القرى والنجوع بإشراف القوات المسلحة والوحدات المحلية لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر والعمل علي ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار لتلبية احتياجات المواطنين.