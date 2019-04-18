تفصل المصريون في عدد من الدول الأجنبية، ساعات قليلة، عن بدء عملية التصويت على التعديلات الدستورية، وذلك بعد دعوة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الناخبين للمشاركة وإبداء رأيهم في التعديلات عبر صناديق الاقتراع من أجل البلاد بحرية، لممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية في الاستفتاء.

وأولى الدول التي سيبدأ بها التصويت مساء الخميس بتوقيت مصر، هي دولة نيوزيلند، وستدلى الجالية المصرية بأصواتهم في مقار السفارة المصرية هناك في مدينة ولينجتون، في الساعة 11 مساء بتوقيت مصر.

وتعد دولة أستراليا هي الثانية، فعقب عدة ساعات من الآن ستفتح أبوابها لا ستقبال المواطنين المصريين المقيمين بها للتصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك في الساعة 12 صباحا بتوقيت مصر.

وستبدأ اللجان الانتخابية في العاصمة اليابانية طوكيو، والعاصمة الكورية الجنوبية سول، فتح أبوابها من أجل استقبال الناخبين المصريين، بعد ساعات، قبل حلول صباح يوم الجمعة، في الساعة 2 صباحًا بتوقيت مصر.

كما ستفتح في الساعة 3:30 صباحًا بتوقيت مصر السفارة المصرية ببكين والقنصلية المصرية بشنجهاي أبوابهما صباح اليوم الجمعة في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، أمام المواطنين من أبناء الجالية المصرية للتصويت في الانتخابات الرئاسية التى تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقبل صباح يوم الجمعة في مصر، ستبدأ السفارة المصرية بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بالتوقيت المحلي لماليزيا في استقبال المواطنين من أبناء الجالية المصرية، في الساعة 3 صباحا بتوقيت مصر.

وستبدأ في الساعة 5 صباحا بتوقيت مصر، اللجان الانتخابية في المقار الدبلوماسية، والقنصلية، في كل من ميانمار، تايلاند، فيتنام، وإندونيسيا، في نفس التوقيت بدء عمليات التصويت.