انتقدت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، بعد هزيمة الأحمر، اليوم، أمام نادي بيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ودونت "حسونة"، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "خلاصة القول: هذا مدرب فشل في إدارة مواهب لاعبيه وكأنه يسعى للقضاء على روح الفانله الحمراء، كفانا ذلك وليرحل غير مأسوف عليه!".

وخسر النادي الأهلي صدارة بطولة الدوري المصري الممتاز بعد الهزيمة من نادي بيراميدز في لقاء اليوم، ليهبط إلى المركز الثالث برصيد 58 نقطة من أصل 26 مباراة.