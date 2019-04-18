قال المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، إن الفلاح المصري يحتاج إلى من يدعمه، مشيرًا إلى أن البرلمان يناقش في الوقت الحالي قانون النقابة المهنية للفلاحين.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "من سيزرع المليون"، المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال"، اليوم الخميس، أن هذا القانون يعتبر أحد أولويات الرئيس السيسي، معتبرًا أن هذا يعد اهتمامًا بالفلاح".

وتابع: "نعيش فترة بناء ودفاع عن البلد، والفلاح يجب أن يتحمل قليلًا خلال الفترة المقبلة".

وناشد المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، المصريين، أن يشاركوا في التصويت على التعديلات الدستورية من أجل استكمال مسيرة التنمية والإنجازات الكبيرة التي تحققت.

وواصل: "هذا الكلام لم نكن نراه، والرئيس -كان الله في عونه- يصل الليل بالنهار، ولا أحد يعرف متى ينام، وأسوان مثلًا أصبحت تمتلك أكبر حقل لإنتاج الشمسية في الشرق الأوسط، وهناك اهتمام بالقاصي والداني في مصر، وأتمنى استكمال هذه المسيرة مع هذا الرجل الذي يعمل بإيمان بهذا البلد".