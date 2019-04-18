زار اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، مساء اليوم، نيافة الأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها للاطمئنان على صحته عقب عودته من رحلة علاج خارجية، وذلك بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة قنا.

وأكد المحافظ أن الأنبا شاروبيم يمثل رمزًا لمشاعر الود والمحبة والوطنية، لافتًا إلى أن كل المصريين يعيشون على قلب رجل واحد، وذكر خلال لقائه بنيافة الأنبا شاروبيم إلى أهمية توعية المواطنين من أبناء المحافظة بالنزول والمشاركة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقرر لها أيام 20-21-22 من شهر أبريل الجاري.

وعبر نيافة الأنبا شاروبيم عن شكره وتقديره لمحافظ قنا على هذه الزيارة التي تعكس الروابط والعلاقات الأخوية التي تجمع بين أبناء المحافظة وقياداتها المختلفة ، ودعا خلال كلمته إلى أهمية النزول إلى لجان الانتخاب والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية باعتباره واجب وطني على كل مصري.