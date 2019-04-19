أعلن مجلس نقابة العلميين، عن فتح باب الترشح لمنصب النقيب بدءً من السبت 27 أبريل الجاري حتى الجمعة 3 مايو المقبل، على أن تجرى الانتخابات السبت 18 مايو في كل فروع النقابة على مستوى الجمهورية، بدءا من التاسعة حتى السادسة مساء.

وقال المجلس، في بيان له، إن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية التي دعت إليها، 12 أبريل الجاري، وقررت سحب الثقة من النقيب السيد عبدالستار المليجي.

تزيل البيان بتوقيع كل من محمد غريب وكيل ثان النقابة والقائم بأعمال النقيب، وصلاح نادي أمين عام النقابة.

كان المليجي أصدر قرارا بإلغاء جميع قرارات الجمعية العمومية الأخيرة، وقال إنها "باطلة بسبب صدور حكم قضائي ببطلان الدعوة إليها، لكن مجلس النقابة استند إلى فقرة في حيثيات الحكم تعطي له الحق في عقد جميعة عمومية لمناقشة المخالفات المالية والإدارية التي يتهمون النقيب بارتكابها، وبالفعل عقدت العمومية واتخذت عدة قرارات منها سحب الثقة من النقيب ووكيله الأول وأمين الصندوق".