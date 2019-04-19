أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نتائج مسابقة مهرجان إبداع للموسم السابع، والتي نظمتها الوزارة للعام 2018-2019.

وأقيم الحفل اليوم على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، حيث فازت جامعة القاهرة بدرع التميز للعام الثاني على التوالي.

وفاز بالمركز الأول، بجائزة مسابقة شعر العامية، وقيمتها 20 ألف جنيه، الطالب مصطفى عبد الناصر من جامعة حلوان، وفي الشعر الغنائي الطالب كريم أسامة السيد من جامعة بورسعيد .

وفاز بجائزة المقال الطالب ماجد كمال عليوة أحمد من جامعة القاهرة، وقيمتها 20 ألف جنيه.

وفاز بجائزة الطالب المثالي الطالب محمود محيي من جامعة كفر الشيخ.

وفاز بجائزة المراسل المتخصص الطالب محمد حبيب من جامعة الأزهر، وبجائزة المراسل غير المتخصص الطالب خالد خليل من جامعة حلوان.

وفاز بجائزة الابتكارات العلمية فرع ريادة الأعمال، الطالب مصطفى عبد القادر من جامعة بنها وقيمتها 50 ألف جنيه.

وشارك الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير الوطن، في المسابقة، كعضو في لجنة تحكيم المقال، والتي ضمت كلا من الكاتب الصحفي صلاح منتصر، والناقد الأدبي الدكتور شريف الجيار.

وأقيم مهرجان إبداع "7" للعام السابع على التوالي، بمشاركة أكثر من 6650 طالبا وطالبة في الأعمار السنية من 18 إلى 27، من المقيدين في الجاماعات والمعاهد أو الأكاديميات، خلال العام الدراسي 2018 - 2019، يتنافسون في 23 مجالا علميا وثقافيا وفنيا وأدبيا.