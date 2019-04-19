قال المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، خلال احتفالية "يوم الوفاء" بنقابة المهندسين في الوادي الجديد، إن هذا اليوم هو جني ثمار وفترة تعب وفترة عمل للمتميزين من أبناء البيت الهندسي.

وأضاف "ضاحي"، أن محافظة الوادي الجديد تحولت من محافظة نائية لمحافظة واعده خلال فترة قصيرة بسواعد وعقول أبنائها، لافتا أن محافظة الوادي الجديد سيكون لها شأن كبير خلال خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال للمكرمين: "أوصيكم خيرا بالمهنة.. فالمهندس في موقعه يجب أن يكون أهل ثقة فهو الداعم لقاطرة التنمية"، مشيدا بتنفيذ أكبر شبكة طرق تم تنفيذها خلال فترة أقل من خمس سنين بالإضافة إلى المشروعات القومية العملاقة التي تنفذ كلها بسواعد المهندسين.

وأشار إلى أن دور نقابة المهندسين هو الحفاظ على المهنة ودعمها ودعم وتبادل الخبرات بين أبنائها.